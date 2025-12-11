На "Финуслугах" в 2026 году появятся народные облигации семи регионов России

В 2025 году появились облигации Чукотки, Амурской области, Ульяновской области и Якутска, заявил старший управляющий директор Мосбиржи Игорь Алутин

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Семь регионов РФ ведут подготовку к выпуску народных облигаций, которые будут размещены на "Финуслугах". Об этом ТАСС заявил старший управляющий директор Мосбиржи Игорь Алутин.

"Приятной тенденцией стал кратный рост спроса на внебиржевые облигации на "Финуслугах". Напомню, они доступны только физическим лицам и не подвержены рыночной волатильности. За 2025 год на полке "Финуслуг" появились облигации четырех субъектов РФ: Чукотки, Амурской области, Ульяновской области и города Якутска", - отметил Алутин. В следующем году семь регионов ведут подготовку к выпуску народных облигаций, пояснил он ТАСС.

По его словам, народные облигации становятся полноценным инструментом вовлечения населения в инвестиции. "Мы ведем активную работу с властями для их популяризации: в 2025 году информация о народных облигациях появилась в том числе в МФЦ Амурской области", - добавил он.

За 2025 год портфель облигаций на "Финуслугах" за год вырос в 2,4 раза, количество клиентов - в 2,3 раза, средства клиентов - в 3,4 раза. В разрезе клиентов на "Финуслугах" доля клиентов с облигациями в октябре 2025 года выросла до 7% с 4% год назад.

Средний чек клиентов в облигациях за год вырос на 28%, до 640 тыс. рублей, максимальный чек составил 100 млн рублей. В основном облигации покупают клиенты из Москвы и МО, Санкт-Петербурга, Вологодской и Свердловской областей, а также Краснодарского края.