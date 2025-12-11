Оборот товаров с изображением лошади на Wildberries за год вырос в четыре раза

Из товаров массового спроса больше всего выросли продажи ювелирных украшений с лошадьми и товаров для рукоделия, сообщили в пресс-службе компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Оборот товаров с изображением лошади - символа 2026 года - на маркетплейсе Wildberries вырос почти в четыре раза в период с октября по начало декабря год к году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"И, разумеется, к году лошади активно покупают все, что связано с лошадьми - оборот этих товаров ожидаемо вырос почти на 300% год к году", - говорится в сообщении.

Так, из товаров массового спроса больше всего выросли продажи ювелирных украшений с лошадьми - в 14 раз, и товаров для рукоделия - почти в 11 раз. Также в 8,8 раза выросли продажи товаров для праздника с "лошадиной" тематикой и соответствующей посуды: прежде всего кружки и чашки с изображениями лошадей - рост в 7,7 раза.

Среди самых популярных тематических товаров в этом сезоне пока лидируют набор новогодних магнитов на холодильник с символом года, картина по номерам с изображением двух лошадей, новогодние полиэтиленовые пакеты, брелоки и набор кухонных полотенец "Огненная лошадь", поделились в РВБ.

По данным аналитиков, продажи новогодних товаров (елки, украшения, гирлянды и подарочные наборы) в октябре - начале декабря 2025 года выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В лидерах по приросту - живые елки (+170%), однако их продажи пока еще не носят массового характера. Резкий рост спроса ожидается чуть позже в декабре. На 50% выросли продажи искусственных елей, елочных украшений и подарочных наборов продуктов. Оборот светодиодных фигур, карнавальных костюмов, мишуры, уличных гирлянд и подставок для елок вырос на 12-20%. В то же время адвент календари показали более скромный рост - их купили всего на 9% больше, чем в прошлом году.

Чаще всего в текущем году покупают парное украшение "Две горлицы", а также стеклянные ретро игрушки с ручной росписью, стилизованные под отрывной календарь. В целом особой популярностью пользуются наборы елочных игрушек, игрушки с подсветкой (гирлянды, фонарики) и игрушки под елку, например новогодние гномы. Также популярностью среди россиян пользуются игрушки по мотивам советских мультфильмов, например с котом Матроскиным, почтальоном Печкиным, Чебурашкой и с Колобками от студии "Пилот".