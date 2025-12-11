В Минске считают, что санкции не ослабили ВПК Белоруссии

Наоборот, это стало стимулом для поиска новых решений, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Санкционное давление не ослабило военно-промышленный комплекс Белоруссии, а подтолкнуло отрасль к поиску новых решений. Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус в интервью журналу "Национальная оборона".

"Итоги 2024 года действительно подтверждают устойчивое и поступательное развитие отечественной оружейной отрасли. Санкционное давление не ослабило нас, а, наоборот, стало стимулом для поиска новых решений. Мы не стали ждать помощи извне, а сосредоточились на внутренних резервах. Мы смогли не только сохранить положительную динамику, но и достичь рекордных показателей", - сказал он.

По его словам, объем промышленного производства и экспорт товаров и услуг достигли максимальных отметок за всю историю Госкомвоенпрома. "Это стало возможным благодаря расширению номенклатуры выпускаемых изделий, увеличению производственных площадей и их переоснащению современным оборудованием. Одним из самых важных достижений стала успешная реализация программы импортозамещения. Мы перестроили наши технологические цепочки, наладили собственное производство тех деталей и узлов, которые ранее закупались за рубежом", - отметил Пантус.

Глава комитета уточнил, что по результатам данной программы организации военно-промышленного комплекса выполнили работы, позволившие заместить импортные детали, узлы и работы на сумму $147 млн.

"Это ключевой фактор, давший нам возможность снизить зависимость от зарубежных поставок и обеспечить непрерывность производства. Выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ), как всегда, остается нашей приоритетной задачей, и мы с гордостью можем сказать, что ГОЗ-2024 был выполнен в полном объеме. В рамках этой работы в Вооруженные силы Республики Беларусь были поставлены около 4 000 единиц новой техники и вспомогательного оборудования, а также приняты на вооружение 24 новых образца, что также является рекордом за всю историю отрасли. Это свидетельствует о высоком качестве и востребованности нашей продукции на внутреннем рынке", - добавил Пантус.