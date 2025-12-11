В Минске заявили о формировании базы для создания самолета "Освей"

Это "проект с четко обозначенными целями и сроками", отметил председатель белорусского Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Белоруссии активно формируют производственную базу на территории республики в рамках совместного с Россией проекта по созданию самолета "Освей". Об этом заявил председатель белорусского Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус в интервью журналу "Национальная оборона".

"Мы сотрудничаем во множестве областей, но одной из самых знаковых является сфера авиации. В рамках комплексной межведомственной программы мы поступательно движемся по пути реализации проекта по созданию двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей". Это не просто опытная работа, а проект с четко обозначенными целями и сроками. На данный момент мы активно формируем производственную базу на территории Беларуси. Этот самолет призван заменить устаревшие машины и обеспечить технологический суверенитет в этом важном сегменте", - сказал он.

По его словам, также прорабатываются новые проекты. "Совместно с Рособоронэкспортом и Объединенной авиастроительной корпорацией изучается возможность участия белорусской стороны в производстве легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75. Для российской стороны подобное сотрудничество в области столь высокотехнологичной техники - это помощь в сокращении времени разработки и выпуска новой техники, для нас - новые компетенции и доступ к передовым технологиям", - отметил Пантус.

Глава комитета обратил внимание на активное расширение производства деталей и сборочных единиц для российской авиационной техники на базе белорусских предприятий. "Так, во время выставки "Иннопром. Беларусь" подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству Объединенной авиастроительной корпорации с 558-м Авиаремонтным заводом, а также дополнительные соглашения к контрактам с филиалом ПАО "Ил" - "Авиастар" по изготовлению деталей и сборочных единиц самолета Ил-76", - пояснил он.

Кроме того, Пантус отметил совместный проект ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". "В настоящее время на базе нашей организации разворачивается сервисный центр по ремонту средств противовоздушной обороны производства концерна, которые состоят на вооружении белорусской армии. Это обеспечивает полный цикл обслуживания и поддержания боеготовности нашей техники", - указал председатель комитета.