Москва купит аэропорт Остафьево у "Газпрома" более чем за 2,7 млрд рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Департамент городского имущества города Москвы заключил контракт с "Газпромом" о приобретении аэропорта Остафьево до 2026 года. Цена контракта составила более 2,7 млрд рублей, свидетельствуют данные единого портала государственных закупок.

"Приобретение в собственность города Москвы имущественного комплекса аэропорта Остафьево, находящегося в собственности ПАО "Газпром", - указывается в данных контракта.

Согласно сведениям портала государственных закупок, контракт был заключен 9 декабря, срок его исполнения - 29 декабря 2025 года. Сделка находится в состоянии исполнения.

Аэропорт Остафьево принадлежит "Газпрому", он является основным пунктом базирования авиапредприятия "Газпром авиа". Аэродром обслуживает все типы вертолетов, а также воздушные суда Ту-134, Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-72, Falcon-900.

По данным Росавиации, аэропорт продолжает числиться среди аэропортов базирования "Газпром авиа".