ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Ярославля ввели ограничения

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов
Редакция сайта ТАСС
01:09
обновлено 01:15
© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Ярославля.

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас, Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. 

РоссияСеверная ОсетияЧечняЯрославская область