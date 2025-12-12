В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Ярославля ввели ограничения

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Ярославля.

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас, Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.