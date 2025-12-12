Дорожный фонд Астраханской области в 2026 году вырастет на 6%

Показатель составит 8,3 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Дорожный фонд Астраханской области на 2026 год составит по наполнению 8,3 млрд рублей, что на 6% превысит расходы 2025 года на ремонт и содержание дорог, мостов, паромов и путепроводов, сообщили ТАСС в пресс-службе облдумы.

В ходе прямой линии глава региона Игорь Бабушкин сказал, что в 2026 году планируется капитальный ремонт девяти мостов на федеральных и региональных трассах. Это на треть больше, чем в 2025 году. Общий объем дорожного фонда на 2025 год, согласно бюджету, принятому в декабре прошлого года, составлял 7,8 млрд рублей, из них 2 млрд - федеральные средства.

"Дорожный фонд на 2026 год составит 8,3 млрд рублей. По предложению депутатского корпуса на следующий год 52,8 млн рублей выделено на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В пресс-службе министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона ТАСС уточнили, что на конец 2026 год в Астраханской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" планируют отремонтировать 635 м мостов через ерики Чантинка, Кушумбет и Ильмаметьев, а также через реки Корсака и Углан. Работы по остальным мостам и путепроводам включены в другие источники финансирования. Объем доведенных в бюджет региона средств составляет 573,4 млн рублей. По всем объектам заключены контракты и определены подрядчики.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Каспий" уточнили, что ремонт дорог в регионе имеет важнейшее значение рамках развития международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг".

Астраханская область является одним из транспортно-логистических узлов МТК "Север - Юг". По данным пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, в 2025 году в регионе было отремонтировано 10 мостов, а также более 80 км дорог.