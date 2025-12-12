"Туту": москвичам за северным сиянием дешевле отправиться в Архангельск и Печору

Из Санкт-Петербурга выгоднее поехать в Карелию, отмечается в исследовании сервиса путешествий

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Самыми доступными направлениями из Москвы для наблюдения за северным сиянием в этом году стали Архангельск и Печора, из Санкт-Петербурга - Карелия. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту" (текст есть у ТАСС).

"Из столицы за северным сиянием выгоднее всего ехать в Архангельск и Печору (Республика Коми) на поезде - такое путешествие на двоих обойдется в 30 и 31 тыс. рублей соответственно. Для петербуржцев приоритетная и самая близкая локация, где можно увидеть северное сияние - Республика Карелия. Поездка в Петрозаводск на автобусе в обе стороны в этом сезоне обойдется в 14 тыс. рублей, и чуть дороже на поезде - в 17 тыс. рублей", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, для жителей Сочи минимальные расходы в 2025-2026 годах составляют 39 тыс. рублей за путешествие в Архангельск на самолете. При этом цена на такую поездку упала на треть (28,6%) с 2024 года. Для путешественников из Калининграда самым доступным вариантом для наблюдения северного сияния стал Петрозаводск, путешествие на самолете обходится в среднем в 48 тыс. рублей.

Жителям Владивостока выгоднее всего ехать в сибирский Красноярск, для них такое путешествие обойдется в среднем в 62 тыс. рублей. Жителям Уфы и Казани тоже выгоднее ехать в Сибирь, но путешествие стоит дешевле - 48 тыс. рублей на поезде. Жителям Екатеринбурга и Новосибирска также лучше выбрать Красноярск, в среднем поездка обойдется в 40 тыс. рублей и 24 тыс. рублей соответственно.

В ходе исследования были проанализированы данные за активный период для наблюдения северного сияния (с октября по апрель) по 13 самым популярным локациям. Это Архангельск, Мурманск, Красноярск, Якутск, Петрозаводск, Салехард, Анадырь, Печора, Воркута, Инта, Кемь, Беломорск, Костомукша. Все цены указаны за билеты туда-обратно и две ночи в отеле на двоих.