"Купибилет": стоимость авиабилетов в Черногорию снизились с 2023 года в 2,3 раза

Эта тенденция развивается на фоне заявления МИД Черногории о планах отменить безвизовый режим для граждан России до конца сентября 2026 года, отметили эксперты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минимальная стоимость авиабилетов из России в Черногорию снизилась в 2025 году в 2,3 раза по сравнению с 2023 годом и составляет в среднем 17 тыс. рублей в одну сторону для одного пассажира, говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с которым ознакомился ТАСС.

"Средняя цена выписанного билета снизилась с пикового значения в 2023 году (61,9 тыс. рублей) до 38,4 тыс. рублей в 2025 году. Минимальная стоимость билетов, доступная при бронировании, стабилизировалась и в среднем составляет 17,1 тыс. рублей в 2025 году против 39,7 тыс. рублей в 2023 году", - рассказали эксперты.

Наиболее доступный период для покупки билетов в 2025 году - ноябрь и декабрь, когда минимальная цена колебалась от 12-14 тыс. рублей.

"Стоимость перелетов в 2025 году заметно снизилась и приблизилась к докризисному уровню. Эта позитивная для путешественников тенденция развивается на фоне заявления МИД Черногории о планах отменить безвизовый режим для граждан России до конца сентября 2026 года", - отметили авторы исследования.

В компании ожидают, что в 2026 году спрос на это направление сохранится на высоком уровне благодаря сочетанию двух факторов: привлекательной цены и пока еще безвизовому режиму, объяснили в пресс-службе сервиса.