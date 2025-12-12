Предприятия из ЛНР наладили поставки древесины и алюминия в Молдавию и Казахстан

ЛУГАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Предприятия Луганской Народной Республики наладили поставки древесины, алюминия, спортинвентаря, металла, машин и оборудования в Белоруссию, Молдавию и Казахстан. Осуществляются поставки подсолнечного масла в Азербайджан. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве экономического развития ЛНР.

"Несмотря на непростые экономические условия предприятия региона развивают экспортное направление. На данный момент 62,4% экспортных операций приходится на страны СНГ. Одним из торговых партнеров является Республика Беларусь, куда поставляются продукты растительного происхождения, изделия из пластмассы, химические нити, вата, товары из природного камня, черный металл, алюминий и алюминиевые изделия, электрические машины и оборудование, и их комплектующие, спортивный инвентарь, а также разнообразные готовые изделия", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром Анной Уголковой.

Также, по ее словам, подсолнечным маслом регион обеспечивает рынок Азербайджана. Молдова и Казахстан закупают древесину и продукцию из нее, древесный уголь, алюминий и изделия из него, вату и спортинвентарь.

Она отметила важность создания СЭЗ, действующей в регионе. Участниками СЭЗ стали 164 субъектов предпринимательской деятельности, которые реализуют 173 инвестиционных проектов, с планируемым объемом инвестиций более 137 млрд руб. Планируется создание свыше 9,5 тыс. новых рабочих мест. Преобладающими отраслями являются строительство, обрабатывающая промышленность, пищевая промышленность и сельское хозяйство.

"Благодаря льготам и преференциям бизнес республики в статусе резидента СЭЗ более эффективно использует свой потенциал, модернизирует производство, расширяет свою деятельность и создает новые рабочие места. Это, в свою очередь, способствует росту экономики региона и улучшению благосостояния жителей", - отметила министр.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей создана в июне 2023 года. Ее регламент предполагает особый режим предпринимательской деятельности, налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы.