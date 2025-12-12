Опрошенные россияне считают некоторые киберугрозы переоцененными

Это фишинг через письма, фальшивые публичные точки Wi-Fi и вирусы, выяснили аналитики

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Опрошенные работники российских компаний считают некоторые киберугрозы переоцененными - это фишинг через письма, фальшивые публичные точки Wi-Fi и даже вирусы. Это следует из опроса (есть у ТАСС) продуктовой группы "Контур.Эгида" и команды системы Staffcop, входящих в "СКБ Контур".

Из 1,2 тысячи опрошенных за вирусы высказались 38%, за фишинговые письма - 15%, за атаки через публичные точки Wi-Fi (18%). 11% выделили социальную инженерию, 9% - атаки через USB-карты с вредоносным ПО. При этом 12% опрошенных "попросту не понимают, как такие атаки реализуются в жизни", почти 10% не видели "примеров последствий". 53% считают недооценку угроз следствием того, что сотрудники не сталкивались с ними лично.

Также 61% опрошенных сотрудников ставят под сомнение рекомендации от специалистов по безопасности, 10% выражают скептицизм. Для большей части - тех же 61% - причиной является "избыточное количество запретов без объяснения". Другие причины - "оторванные" от работы требования (22%), "постоянные" изменения правил (11%), отсутствие примеров последствий (12%). 7% утверждают, что даже сами ИБ-специалисты преувеличивают киберугрозы.

Российских сотрудников чаще всего раздражают такие требования к безопасности, как использование только корпоративных мессенджеров (24%), частая смена паролей и их усложнение (20-24%), установка второго фактора защиты (11%). 16% считают, что требования ИБ в компаниях "заметно усложняют рабочие процессы", а 60% вообще замечали массовое нарушение требований среди коллег по работе.