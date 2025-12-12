Валовый региональный продукт Приморья по итогам 2025 года вырастет на 2%

Показатель превысит 2,3 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Валовый региональный продукт Приморского края увеличился на 2% и превысил 2,3 трлн рублей, что практически на 300 млрд рублей больше, чем в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства со ссылкой на министра экономического развития региона Андрея Блохина.

"По итогам 2025 года валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края превысит 2,3 трлн рублей, показав рост более чем на 300 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Реальный прирост составит 2%, что подтверждает устойчивую динамику развития экономики", - приводит пресс-служба слова министра.

По его данным, основу экономики по-прежнему формируют транспорт, логистика и торговля - это порядка 40% ВРП. Строительный и агропромышленный комплексы дают 12,6%. Особое внимание уделяется новым точкам роста - кластерам обрабатывающей промышленности и технологий, на долю которых приходится около 6% ВРП.

"За пять лет приток инвестиций в основной капитал увеличился более чем на 240 млрд руб., а за девять месяцев 2025 года рост составил 8,3% - это выше, чем в среднем по России и на Дальнем Востоке. Общий объем вложений приблизился к 300 млрд рублей", - добавил Блохин.

По словам министра, наибольший рост продемонстрировала энергетика - инвестиции в отрасль выросли на 72%, а ее доля в общем объеме вложений достигла 29%, превысив долю транспортного сектора. Этот результат связан с реализацией ключевых проектов модернизации: обновлением Приморской ГРЭС и Владивостокской ТЭЦ-2, а также строительством новых объектов - Артёмовской ТЭЦ-2 и электросетевой артерии "Приморская ГРЭС - Варяг".

Отмечается, что транспортный комплекс также демонстрирует рост инвестиций на 5,6%. Его доля остается высокой - 26,7%. Рост обеспечивают как новые проекты - строительство мультимодального ТЛЦ "Артём" и высокотехнологичного угольного комплекса в порту Суходол, так и модернизация действующих мощностей, например расширение контейнерных терминалов Первомайского порта и Владморрыбпорта во Владивостоке.