Эксперты ВТБ: мошенники звонят школьникам и представляются учителями

Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы завладеть персональными данными и средствами жертв

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Эксперты ВТБ фиксируют серьезный рост попыток обмана школьников, их родителей. Например, злоумышленники звонят своим потенциальным жертвам, выдавая себя за школьных учителей и просят "обновить" электронный дневник, сообщает пресс-служба банка.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

"Специалисты ВТБ отмечают существенный рост числа случаев обмана, направленных на школьников, их родителей и сотрудников образовательных учреждений. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы завладеть персональными данными и средствами жертв. Во время телефонного звонка злоумышленники представляются учителями и просят школьников и их родителей "обновить" или "перевыпустить" электронный дневник".

Еще одна схема, которую используют злоумышленники, - звонок якобы от имени школьной медсестры для "срочного медосмотра", который требуется для допуска к занятиям. Так мошенники пытаются получить код из СМС и push-уведомлений от учетной записи госпортала или банковского приложения.

"Мошенники мастерски играют на доверии школьников. Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая "легкий заработок". Поэтому родителям важно не только установить на устройства защитные технологии, но и проговорить с детьми алгоритм действий в такой ситуации - прекратить подозрительный разговор, сообщить о произошедшем родителям и уточнить информацию у классного руководителя", - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.