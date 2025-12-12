Кабмин направит еще более 2 млрд рублей на поддержку Херсонской области

Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона, сообщила пресс-служба правительства

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство России направит дополнительное финансирование в размере свыше 2 млрд рублей на поддержку Херсонской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

"В Херсонскую область будет дополнительно направлено свыше 2 млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Подписано распоряжение о выделении этих средств", - говорится в тексте сообщения.

Финансирование в форме дотаций поступит из федерального бюджета. Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона. Речь в том числе идет о социальных выплатах гражданам и строительстве медицинского учреждения.

В октябре на поддержание сбалансированности бюджета Херсонской области было направлено около 2 млрд рублей. Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен на заседании правительства 10 декабря.