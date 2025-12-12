МИД Франции: ЕС хочет заморозить российские активы еще минимум на два года

Также глава ведомства Жан-Ноэль Барро указал на то, что в последнее время не только европейцы, но и "другие страны" выразили желание решать судьбу этих активов

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро © Lev Radin/ Pacific Press/ LightRocket via Getty Images

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Страны ЕС обсудят возможность увеличения срока заморозки российских активов, чтобы избежать проблем в случае отказа некоторых стран поддерживать продление заморозки каждые полгода. Об этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил в эфире радио Franceinfo.

"Сегодня европейцы примут решение лишить Россию активов, которые в настоящее время находятся в Европе, на сумму €200 млрд, на столько времени, сколько будет необходимо, пока Россия не прекратит [участие в украинском конфликте]", - заявил он.

Барро пояснил, что в начале конфликта страны ЕС приняли решение о заморозке активов на полгода с возможностью продления каждые шесть месяцев "при условии согласия всех 27 стран сообщества. Он добавил, что если хотя бы одна страна откажется поддержать продление, то "Россия сможет в любой момент вернуть свои деньги". Также он указал на то, что в последнее время не только европейцы, но и "другие страны" выразили желание решать судьбу этих активов.

"А поскольку европейцы не хотят, чтобы кто-то принимал решения за них, поскольку речь идет о безопасности Европы и европейцев, которые задают вопросы, мы решили заблокировать эти средства на столько, сколько будет необходимо. И на этом основании возможно многое, в том числе создание пакета финансирования, который в настоящее время интенсивно обсуждается в Брюсселе и который может быть завершен в конце следующей недели, чтобы защитить Украину от любых трудностей в течение как минимум двух лет, если война будет продолжаться", - рассказал министр.

Непосредственно вопрос о так называемом кредите должен быть согласован на встрече лидеров ЕС в конце следующей недели в Брюсселе. Цель этого "кредита", по его словам, - "поставить Украину в сильное положение" или же "предотвратить риск финансовых трудностей", если мира в ближайшей перспективе достичь не удастся.

Заморозка российских активов

В пятницу в Брюсселе проходит плановая встреча министров экономики и финансов ЕС. Одной из главных тем обсуждений должен стать вопрос о дальнейшей судьбе замороженных в европейских банках активов РФ. Тем не менее, итоговые решения должны приниматься на саммите ЕС, который запланирован на 18-19 декабря.

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству Бельгии уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.