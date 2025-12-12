Депутат Рады Кучеренко прогнозирует сложную ситуацию с электроснабжением Киева зимой

Городу не хватает собственной генерации и он получает дополнительные мощности с Ровенской и Хмельницкой АЭС, отметил первый замглавы комитета по ЖКХ и энергетике Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Киев этой зимой будет испытывать значительный дефицит электроэнергии из-за повреждения ключевых распределительных подстанций. Об этом заявил депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по ЖКХ и энергетике Алексей Кучеренко.

По его словам, Киеву не хватает собственной генерации и он получает дополнительные мощности с Ровенской и Хмельницкой АЭС. "Если повреждена трансформаторная подстанция, <...> она не может передать мощности. Здесь (на подстанции - прим. ТАСС) блоки были выбиты серьезно, а город дефицитен. Эту зиму будем сидеть [без света]. Но графики могут быть разными" - сказал депутат украинскому изданию "Телеграф".

Ранее глава Оболонской районной администрации Киева Кирилл Фесик назвал ситуацию с энергетикой в городе тяжелой, по его словам, украинской столице потребуется 10 лет, чтобы восстановить поврежденные энергетические объекты. В свою очередь директор энергетических программ украинского "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отмечал, что Киев и Киевская область способны обеспечить себя электроэнергией в лучшем случае на 25%.

В последнее время графики отключения электричества на Украине применяются ежедневно в объеме трех-четырех очередей. Это значит, что света может не быть по 12-16 часов в сутки. Постоянно действуют ограничения мощности для промышленности. По мнению главы совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, применение графиков может продлиться до начала апреля.

С ноября сообщения о новых взрывах и повреждениях на энергетических объектах поступают с Украины регулярно. До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой - для этого необходимо хотя бы 15 ГВт, а при пиковых нагрузках - до 18 ГВт.