Минэнерго обсудило меры поддержки угледобывающих предприятий

Кроме этого, обсуждались вопросы продления отсрочек платежей для угольных компаний по налогам и сборам, а также вывоза угля на экспорт в восточном направлении

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 12 декабря. /ТАСС/. Предварительные итоги 2025 года и перспективы угольной отрасли обсуждали на совещании с участием министра энергетики РФ Сергея Цивилева и угольных компаний. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

"В ходе рабочей поездки в Кемеровскую область Сергей Цивилев провел совещание по актуальным вопросам работы угольной отрасли. Основной темой стала реализация программы повышения эффективности угольной отрасли и мер поддержки угледобывающих предприятий. Министр подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы, ведомство считает развитие угольной отрасли одним из ключевых приоритетов", - сообщили в министерстве.

Кроме этого, обсуждались вопросы продления отсрочек платежей для угольных компаний по налогам и сборам, а также вывоза угля на экспорт в восточном направлении. В частности, за 11 месяцев 2025 года соглашение по вывозу угля из Кузбасса на восток выполнено с превышением плана на 13 тыс. тонн. Также министр добавил, что угольная отрасль должна активно заниматься вопросами экологии, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В связи с этим в пятницу в Кузбассе пройдет совещание о перспективах переработки золошлаковых отходов.

Ранее источник в угольной отрасли рассказал ТАСС, что ведомства согласовали продление мер поддержки для угольных компаний, в том числе отсрочки по уплате налогов, до конца февраля. Эту информацию подтвердил и источник в Минэнерго. По его словам, решено до 28 февраля продлить сроки уплаты НДПИ на уголь и страховых взносов, не применять способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов в отношении задолженности, и меры взыскания за счет денежных средств на счетах налогоплательщика задолженности. 30 мая правительство РФ поддержало предоставление отсрочки по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря всем угольным компаниям.

Комплексный пакет также предполагал предоставление адресных субсидий угольным компаниям, компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлении сибирским угольным компаниям. Кроме того, предприятиям угольной отрасли РФ, испытывающим серьезную долговую нагрузку, было признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность.

Предприятия угольного сектора РФ в мае - ноябре 2025 года получили отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов на 45 млрд руб., заявлял в ноябре исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго России Дмитрий Лопатин. Минэнерго разработало проект постановления о продлении действия мер поддержки угольной отрасли до 31 мая 2026 года, говорил он.