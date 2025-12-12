В Тюмени более 200 молодых семей получили соцвыплаты на покупку жилья

Это на 44 больше, чем в 2024 году

ТЮМЕНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Администрация Тюмени предоставила право на господдержку в приобретении жилья 207 молодым семьям в 2025 году, сообщили в пресс-службе мэрии. Это на 44 больше, чем в 2024 году.

"В 2025 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили 172 семьи. В преддверии Нового года еще 35 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат", - говорится в сообщении.

За все время реализации программы с 2006 года жилищные условия улучшили более 8,6 тыс. молодых семей. Уточняется, что использовать ее можно на приобретение жилого помещения или строительство дома, а также на погашение суммы основного долга и процентов по ипотечным и жилищным кредитам.