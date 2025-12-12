Новосибирские власти прокомментировали запрет на работу мигрантов в общепите

Основная доля работающих на предприятиях иностранцев уже получили гражданство

Замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин © Сергей Кунгурцев/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Влияние запрета на работу мигрантов в социальных столовых в Новосибирской области для рынка труда будет несущественным, однако предприятиям в условиях сохраняющейся нехватки кадров следует активизировать работу по автоматизации процессов. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Дмитрий Гришунин.

Власти региона в 2024 году ограничили работу иностранцев в такси, объектах розничной торговли напитками и табачными изделиями. Список ограничений правительство продлевало и расширяло. В 2026 году работу трудовых мигрантов ограничат в социальных столовых, сферах спорта и автомобильного грузового транспорта.

"Критических моментов [в связи с ограничением работы трудовых мигрантов] особых мы не видим, отрасль не провалится. Вместе с тем, следует отметить, что это общая тенденция. Кадровый дефицит у нас присутствует, [при этом] безработица рекордно минимальная. Поэтому здесь следует смотреть всем предприятиям - и об этом говорится и на федеральном уровне, и на региональном мы говорим - все-таки, [нужна] автоматизация производства и производственных процессов", - сказал замминистра.

Он добавил, что основная доля работающих на предприятиях иностранцев - это те, кто уже получил гражданство, имеет все необходимые документы и санитарные книжки. Кроме того, по словам Гришунина, образовательные учреждения региона обеспечивают достаточное количество кадров.

Всего в регионе работает порядка 90 тыс. трудовых мигрантов. В ноябре сообщалось, что власти рассматривают возможность создания центра по адаптации мигрантов, аналогичного ранее открытым Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) в пилотном формате в ряде регионов России. Также власти региона обратились к представителям духовенства для установления связей с мигрантским сообществом.

Об отрасли торговли в регионе

Потребительский рынок в Новосибирской области формирует порядка 17,8% внутреннего регионального продукта. В отрасли занято более 18% всех работников региона. Оборот оптовой торговли по итогам 10 месяцев составил порядка 2,3 трлн рублей, розничной - 980 млрд рублей. Область лидирует в Сибирском федеральном округе по этим показателям. В разрезе торговых предприятий более 61% - это крупные и средние предприятия. Порядка 39% товарооборота в рознице формируют торговые сети. По словам Гришунина стабильный рост демонстрирует электронная коммерция - по итогам девяти месяцев оборот в этой категории составил 92,2 млрд рублей. Продукция предпринимателей под знаком "Сделано в Новосибирской области" представлена на маркетплейсах OZON и Мегамаркет.

По словам Гришунина, за 11 месяцев 2025 года предприятия региона заключили 52 экспортных контракта на сумму более 1 трлн рублей с представителями 15 стран. В числе партнеров - Китай, Монголия, Индия, Вьетнам, Туркменистан, Лаос, Нигерия, Саудовская Аравия и другие.