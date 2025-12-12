Чекунков: развитие треста "Арктикуголь" позволит успешно работать на Шпицбергене

Это также позволит обслуживать интересы науки, искусства и туристических групп в интересах Арктики, отметил глава Минвостокразвития

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Модернизация инфраструктуры треста "Арктикуголь" позволит России еще много лет успешно работать на архипелаге Шпицберген. Об этом ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Работа, которая проводится по обновлению инфраструктуры самого треста ["Арктикуголь"], рассчитываем, что позволит еще много лет успешно нам присутствовать на Шпицбергене и обслуживать интересы науки, искусства и туристических групп в интересах Арктики, в интересах Российской Федерации", - сказал министр.

Ранее министр сообщал, что диверсификация деятельности за счет туризма, обслуживания судов и создания научно-исследовательской базы предусмотрена в программе развития треста "Арктикуголь" на архипелаге Шпицберген. По его словам, порядка 65% доходов треста "Арктикуголь" поступают от непроизводственных секторов.

Россия ведет экономическую деятельность на Шпицбергене более 90 лет. В 1931 году был основан государственный трест "Арктикуголь", который добывает 120 тыс. тонн угля в год. Компания владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.