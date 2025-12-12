В Непале ущерб от сентябрьских протестов оценили в $580 млн

Число погибших оценивается в 77, пострадали 429 человек, в том числе 17 детей

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Prakash Timalsina

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия в Непале оценила материальный ущерб вследствие сентябрьских антиправительственных протестов в $580 млн. Об этом сообщает газета The Himalayan Times.

Глава комиссии Рабибал Пантх в четверг представил финальный отчет премьер-министру Сушиле Карки. Ущерб различным объектам зафиксировали в 54 округах страны из 77. Число погибших оценивается в 77, пострадали 429 человек, в том числе 17 детей.

Всего в ходе протестов урон разных масштабов был нанесен почти 2,7 тыс. строений. Большая часть потерь - $300 млн - пришлась на государственные объекты. Также были повреждены почти 13 тыс. транспортных средств.

В столице Непала Катманду и других городах в начале сентября вспыхнули беспорядки. Их основными участниками стали студенты и активисты движения Gen-Z ("Поколение Z", к нему относят людей, родившихся с середины 1990-х годов по начало 2010-х годов). 12 сентября бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки была назначена главой временного правительства, став первой женщиной на этой должности в непальской истории. По словам Карки, нынешнее правительство пробудет у власти не больше шести месяцев.