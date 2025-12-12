Шереметьево во время ограничений принял семь рейсов в качестве запасного аэродрома

Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский аэропорт Шереметьево за время действия сигнала "Ковер" принял 25 рейсов на прилет, обеспечил вылет 21 рейса и принял в качестве запасного аэродрома 7 рейсов. Об этом сообщили в аэропорту.

"За период действия сигнала "ковер" - с 08:53 мск до 11:00 мск - аэропорт Шереметьево принял 25 рейсов на прилет, обеспечил вылет 21 рейса, принял на запасной аэродром 7 рейсов. Один рейс из Шереметьево ушел на запасной аэродром", - говорится в сообщении.

В аэропорту добавили, что из-за ограничений авиакомпании корректируют расписание полетов. Так, 18 рейсов на вылет задержано менее чем на два часа.

"Время обслуживания пассажиров увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности", - отметили в Шереметьево.

При этом ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.