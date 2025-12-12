Лихачев назвал пережившую землетрясение Армянскую АЭС лучшим атомным проектом СССР

Срок эксплуатации действующего блока станции продлили до 2026 год, напомнил глава Росатома

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев назвал Армянскую АЭС, пережившую крупнейшее землетрясение, лучшим атомным проектом Советского Союза.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы официальных делегаций, участвующие в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий, в пятницу ознакомились с экспозицией музея "Атом" на ВДНХ в Москве. В ходе презентации Лихачев рассказал участникам о сотрудничестве Росатома с другими государствами. В частности, Лихачев напомнил об истории Армянской АЭС на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, которая в 1988 году пережила Спитакское землетрясение и была остановлена. Однако затем второй энергоблок был восстановлен и повторно введен в действие.

"Это просто наша гордость. Это лучший атомный проект Советского Союза, который до сих пор работает", - сказал Лихачев. Он добавил, что срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

"Каждый практически квартал я беспокою [премьер-министра Армении] Никола Воваевича [Пашиняна] и говорю: "Никол Воваевич, когда подъехать? Мы готовы все решить", - добавил Лихачев.

Также он рассказал, что Росатом "приглашает" своих партнеров в четвертое поколение атомной энергетики, которое предполагает развитие водоводяных технологий, реакторов на быстрых нейтронах, замыкание ядерного топливного цикла. "Это совершенно другой уровень безопасности, это безотходное производство и сокращение потребности в уране кратное - в сотни раз. Таким образом мы обеспечим себя на тысячелетия уже разведанными месторождениями", - подчеркнул Лихачев.