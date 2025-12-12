Аэропорт Пулково принял пять рейсов из Москвы в качестве запасного аэродрома

Пассажиров задержанных рейсов обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Пулково принял пять перенаправленных рейсов из Москвы в качестве запасного аэродрома. Об этом сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом.

"Аэропорт Пулково работает штатно. Возможны корректировки расписания из-за ранее действовавших ограничений в воздушном пространстве московского региона. За это время Пулково принял в качестве запасного 5 рейсов", - говорится в обращении пресс-службы.

Также в Пулково сообщили, что все пассажиры задержанных рейсов обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам. Им предоставлены прохладительные напитки и питание.

В четверг, 11 декабря, аэропорт Пулково также использовался в качестве запасного аэродрома для перенаправленных рейсов из Москвы. Всего было перенаправлено 12 самолетов.