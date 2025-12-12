Банк России установит курсы валют на новогодние праздники 30 декабря

Курсы будут действовать с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Банк России в последний рабочий день 2025 года, который приходится на 30 декабря, установит официальные курсы иностранных валют к рублю на весь период новогодних каникул. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

"В последний рабочий день 2025 года, который приходится на 30 декабря, Банк России установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. В первый рабочий день нового года, 12 января, регулятор установит курсы, которые будут действовать с 13 января", - говорится в сообщении.

В материале уточняется, что установленные 30 декабря курсы будут действовать с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

Также аналогичным образом ЦБ обновит учетные цены на аффинированные драгоценные металлы.

30 декабря будут установлены цены, которые будут действовать с 31 декабря по 12 января, а 12 января произойдет обновление котировок, вступающих в силу 13 января 2026 года.