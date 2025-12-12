В Минобороны Турции заявили об отсутствии новостей о ЗРК С-400

Анкара продолжает работы по укреплению потенциала противовоздушной обороны, отметил представитель турецкого ведомства

СТАМБУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Никаких новых событий, касающихся судьбы ЗРК С-400, приобретенных Турцией у России, в последние дни не было. Так прокомментировали в Минобороны республики высказывания посла США в Анкаре Тома Баррака, утверждавшего, что этот вопрос может быть решен в течение 2026 года.

"Турция в соответствии с планом продолжает работы по укреплению потенциала противовоздушной обороны с помощью национальных систем. В последние дни никаких новостей, связанных с системой ПВО С-400, не было", - приводит телеканал TRT Haber заявление представителя Минобороны Турции.

В ведомстве заверили, что Анкара продолжает дипломатические контакты и переговоры с США по вопросу поставок истребителей F-35. "Также проводятся консультации по снятию санкций и препятствий в отношении поставок F-35 и повторному включению нашей страны в программу производства истребителей", - сообщили в Минобороны Турции.

Посол в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Том Баррак 5 декабря заявил, что Вашингтон и Анкара ведут переговоры по вопросу возможного включения турецкой стороны в программу F-35 и наличия у нее российской зенитной ракетной системы С-400. Как пояснил дипломат, в соответствии с американским законодательством Турция должна отказаться от эксплуатации С-400 для возобновления своего участия в программе производства американских истребителей нового поколения.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35.