В Москве производством роботов занимаются около 25 предприятий

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что город предлагает комплексные меры поддержки для производителей

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Порядка 25 компаний разрабатывают и производят роботов в Москве. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Разработка и производство роботов является одной из самых перспективных отраслей, развитие которой во многом определит облик московской промышленности в ближайшие десятилетия. Сегодня в этой сфере работает порядка 25 компаний, которые производят роботов, занятых в промышленности, сельском хозяйстве, в складских и спасательных операциях и на других работах", - рассказал Собянин.

Он напомнил, что Москва предлагает комплексные меры поддержки для производителей, в том числе финансовые и нефинансовые инструменты. Компании могут получить содействие со стороны Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, Московского гарантийного фонда и Московского инновационного кластера.

Кроме того, в столице функционирует особая экономическая зона "Технополис Москва". Преимуществами площадки являются сниженная налоговая нагрузка и подготовка высококвалифицированных кадров.

"Для масштабирования производства в столице создана сеть технопарков. Они предоставляют компаниям современную инфраструктуру и доступ к мерам поддержки: налоговым льготам, грантам, субсидиям, а также консультациям и обучающим программам", - заключил мэр.