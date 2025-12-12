Стоимость золота на бирже Comex превысила $4 350 впервые с 21 октября

По данным на 12:54 мск, цена на драгметалл росла на 0,88%

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $4 350 за тройскую унцию впервые с 21 октября 2025 года, следует из данных торговой площадки.

По данным на 12:54 мск, цена на драгметалл росла на 0,88% и составляла $4 351 за тройскую унцию. К 13:10 мск стоимость золота замедлила рост до $4 350,7 за унцию (+0,87%).