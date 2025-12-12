В Самаре построят первый дом по договору комплексного развития территорий

Проект реализуется в соответствии с обновленной градостроительной политикой региона

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 12 декабря. /ТАСС/. Строительство первого жилого дома в Самаре в рамках нового договора комплексного развития территорий началось в Самаре. Проект реализуется в соответствии с обновленной по поручению губернатора Вячеслава Федорищева градостроительной политикой региона, сообщает пресс-служба правительства области.

"По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сделаны конкретные шаги по обновлению градостроительной политики региона. В Октябрьском районе Самары началось строительство первого жилого дома по договору комплексного развития территорий (КРТ)", - говорится в сообщении.

Реализуемый проект КРТ - первый в Самаре, по которому инвесторы получили разрешение на строительство, уточнили в ведомстве. Он предполагает возведение жилого комплекса, в состав которого войдут объекты социальной инфраструктуры. В их числе детский сад на 155 мест, корпус начальных классов на 300 мест в расширение существующей общеобразовательной школы, поликлиника на 100 посещений в смену.

Полная реализация проекта запланирована к 2030 году. Сейчас продолжается расселение жителей старых и аварийных домов на участке комплексного развития. По данным пресс-службы, уже расселены жильцы пяти из 14 таких домов.

Ранее Федорищев заявил о переходе на новую градостроительную политику, которая предполагает уход от точечной застройке и переход к комплексному развитию территорий. В структуре регионального правительства было образовано министерство градостроительной политики.

В Самарской области уже заключено семь договоров КРТ, они находятся в разной стадии проработки. На ближайшем градостроительном совете при губернаторе будут рассмотрены еще несколько концепций комплексного развития территорий региона.