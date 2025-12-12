Мишустин: технологии по утилизации аккумуляторов получат поддержку во всем мире

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Решение по вопросу утилизации использованных аккумуляторов получит очень серьезную поддержку в мире. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин в ходе международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.

Комментируя проект "Замкнутый заряд: бесконечная жизнь аккумуляторов" по переработке использованных литий-ионных аккумуляторов, Мишустин отметил, что утилизация батарей является важнейшей точкой и слабым звеном их производства в мире.

"Многие страны занимаются эффективным производством, но что делать с уже использованными литий-ионными аккумуляторами - это вопрос, который все ученые мира перед собой ставят. Кто добьется быстрее эффективного решения, тот получит, мне кажется, очень серьезную поддержку, и это возможно масштабировать в мире", - указал он.

Использовать такие технологии, по словам премьера, можно в целом ряде промышленных направлений. "И не только промышленных, это и в керамике, и в стекольной промышленности, и в нефтехимии, и в фармацевтике, - отметил глава кабмина. - Вы прекрасно это знаете".

Мишустин также уточнил, что очень важно на сегодняшний день смотреть за конкурентами, производителями из Китая и США, за теми, кто уже серьезно с этим сталкиваются.

"По поручению президента нашей страны [Владимира Путина] мы формируем экономику замкнутого цикла <…>. К 2030 году стоит цель до 25% отходов, твердых коммунальных отходов, использовать для, соответственно, переработки, создания в том числе и топлива", - добавил премьер, пожелав авторам проекта удачи и успеха, а также посоветовав обязательно общаться с коллегами из страны СНГ по данным разработкам.