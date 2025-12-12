В периметре воздушного пространства Шереметьево сняли временные ограничения

Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются на вылет и прилет по обновленному расписанию

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. В периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево сняты временные ограничения, сообщили в аэропорту.

"Сняты введенные в 08:53 мск ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево. Аэропорт Шереметьево продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются на вылет и прилет по обновленному расписанию, отметили в аэропорту.