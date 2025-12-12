Григоренко поручил проработать создание цифровой платформы для ЦОД

Планируется, что она объединит набор сервисов для сопровождения полного жизненного цикла центров обработки данных от строительства и до ввода в эксплуатацию

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил Минцифры и Аналитическому центру при кабмине проработать к марту 2026 года вопрос создания цифровой платформы для развития центров обработки данных (ЦОД) в России. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

"Заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил Минцифры России и Аналитическому центру при правительстве проработать предложения по созданию цифровой платформы для развития центров обработки данных", - сказано в сообщении.

Планируется, что платформа объединит набор сервисов для сопровождения полного жизненного цикла ЦОД от строительства и до ввода в эксплуатацию, а также поможет упростить и ускорить процесс создания ЦОД и агрегировать информацию о доступных в стране вычислительных мощностях. Также предлагается разместить на платформе, в частности, сервисы для подбора земельного участка и заказу проверок по нему, услугу предоставления информации о доступных льготах, о наличии линий связи, а также доступности электрических мощностей.

Кроме того, согласно сообщению, обсуждается создание в рамках платформы маркетплейса оборудования и услуг по проектированию и обслуживанию ЦОДов, которыми сможет воспользоваться бизнес. "Создание единой цифровой платформы позволит перейти от строительства точечных разрозненных ЦОД к системному формированию их сети за счет объединение на одной площадке всех участников процесса от бизнеса и государства. Кроме того, платформа станет единой точкой сбора информации о существующих ЦОДах, арендных предложениях, потребностях в дополнительных мощностях и доступности инфраструктуры для их строительства", - говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера считают, что таким образом, новый подход позволит ускорить процесс получения необходимых данных для создания ЦОД, сделать этот процесс прозрачным и сократить сроки строительства и ввода в эксплуатацию. Согласно поручению, Минцифры России и Аналитический центр при правительстве должны проработать и представить предложения к марту 2026 года. "Данные наработки будут вынесены на обсуждение с бизнесом для формирования наиболее эффективной структуры платформы и определения самых востребованных сервисов", - заключили в аппарате.