Патрушев отметил важность координации всех уровней власти в приморских регионах

Помощник президента России отметил, что в рамках деятельности Морской коллегии менее чем за 1,5 года ее представители посетили 17 приморских регионов и на месте оценили реальное положение дел

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления и хозяйствующих субъектов важно в приморских регионах. На это указал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Важно в приморских субъектах организовать взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. Это будет способствовать наращиванию морского потенциала регионов, повышению их вклада в социально-экономическое развитие страны", - подчеркнул он на заседании совета Морской коллегии по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

Помощник президента отметил, что в рамках деятельности Морской коллегии менее чем за 1,5 года представители коллегии посетили 17 приморских регионов и на месте оценили реальное положение дел. "Осмотрели судостроительные предприятия, ознакомились с работой портов, предприятий рыбной промышленности, научных организаций и профильных учебных заведений. Помимо этого, в соответствии с решением оперативного совещания Совета безопасности Российской Федерации, состоявшегося в июле текущего этого, мы получили и проанализировали информацию о состоянии морского хозяйства и развитии морского потенциала приморских территорий", - добавил он.

Патрушев резюмировал, что проблем накопилось много. "Санкционная политика западных стран, направленная в том числе на сдерживание России в сфере морской деятельности, определила необходимость формирования новых подходов к развитию морского хозяйства", - уточнил помощник президента.