Сооснователь Oracle потерял $24,9 млрд после рекордного падения акций компании

Его совокупное состояние оценивается в $258 млрд

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон потерял за сутки $24,9 млрд на фоне рекордного падения акций его компании на 11%. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, падение акций произошло после отчета о доходах, которые включали в себя резкий рост затрат на центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Это факт вызвал опасения инвесторов, так как в таком случае инвестиции не конвертируются в прибыль так быстро, как это было первоначально рассчитано.

Из-за падения акций Oracle Эллисон опустился на третье место в рейтинге агентства Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index). Его совокупное состояние оценивается в $258 млрд. На первом месте в рейтинге находится Илон Маск ($462 млрд), на втором - сооснователь Google Ларри Пейдж ($268 млрд).

Эллисон в сентябре становился самым богатым в мире. Тогда его состояние выросло на $101 млрд, что позволило ему ненадолго обойти Маска в рейтинге.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.