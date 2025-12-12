Татарстан, Бурятия и Забайкалье побили исторические максимумы энергопотребления

Основным фактором роста потребления мощности стало увеличение промышленной нагрузки

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. В энергосистемах Бурятии, Забайкалья, Татарстана и Хабаровского края зафиксированы новые исторические максимумы потребления электроэнергии, сообщили в "Системном операторе".

По данным регулятора, 12 декабря новый рекордный показатель Хабаровского края увеличился на 10 МВт, до 1 811 МВт. В Забайкалье побит максимум 18 февраля 2024 года, рост составил 65 МВт, до 1 538 МВт.

Республики Татарстан и Бурятия обновили рекорды энергопотребления 11 декабря. Они составили 5 241 МВт (+89 МВт) и 1 204 МВт (+3 МВт) соответственно.

Как пояснили в "Системном операторе", одним из основных факторов роста потребления мощности является увеличение промышленной нагрузки.