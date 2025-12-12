В Петербурге экономический эффект предприятий составил 2 млрд рублей

Большинство компаний представляют обрабатывающую промышленность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Экономический эффект предприятий Петербурга за счет участия в проекте "Производительность труда" в 2025 году составил более 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Регионального центра компетенций.

"За 2025 год к федеральному проекту "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" присоединились 68 петербургских предприятий",- сообщили в пресс-службе.

Большинство участников представляют обрабатывающую промышленность (43 компании), на втором месте - строительная отрасль (18 компаний), на третьем - транспорт (4 предприятия).

"Участие в федеральном проекте "Производительность труда" помогает предприятиям обеспечивать рост эффективности производства за счет высвобождения внутренних ресурсов. Это крайне важно в условиях кадрового дефицита и напрямую влияет на поступательное развитие экономики Петербурга", - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

За 6 лет реализации проекта в нашем городе суммарный экономический эффект от внедрения бережливых технологий превысил 13 млрд рублей.

РЦК помогает предприятиям выстраивать комплексную систему управления операциями, внедряя принципы бережливого производства, совершенствуя логистику и повышая уровень механизации труда. Такой подход позволяет компаниям сокращать издержки, ускорять технологические процессы и повышать конкурентоспособность.