Во Владимирской области создадут индустриальный парк "Покров"

Общий объем инвестиций в проект составит 500 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Индустриальный парк "Покров" за 500 млн рублей создадут вдоль трассы М-7 во Владимирской области. Соглашение было подписано в ходе Владимирского инвестиционного конгресса (ВИК), сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

"Покров: новый округ - новые проекты. На ВИК подписаны инвестсоглашения: с ООО "Вольгинский завод литьевых пластмасс" - о создании вдоль трассы М-7 индустриального парка "Покров". Общий объем инвестиций - 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил Авдеев, в городе Покров планируется реализовать девелоперский проект "Покров-сити", отличительной чертой которого станет интеграция жилой застройки в парковую зону. В городе появится современный район с продуманной инфраструктурой. "На сегодняшний день уже разработана и утверждена концепция проекта", - отметил глава региона.

Кроме того, в ходе конгресса было подписано соглашение с ООО "Эллара" об инвестициях в производство фармацевтических препаратов. "Инвестор планирует до 2029 года увеличить мощность и расширить номенклатуру выпускаемой продукции. Общий объем инвестиций - 3 млрд рублей. Проектная мощность производства составит 350 млн ампул в год. Планируется создать 200 новых рабочих мест", - сообщил Авдеев.