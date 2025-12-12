Минпромторг завершает разработку стратегии развития легпрома

Целевыми показателями будут являться доля российских материалов в приоритетных отраслях и меры поддержки, адаптированные именно для высокотехнологичных производств, указал замглавы министерства Иван Куликов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ завершает разработку стратегии развития легкой промышленности. В документ в том числе войдет направление технического текстиля, этот сегмент впервые получит отдельный детализированный план развития, сообщил замглавы министерства Иван Куликов.

"Мы сегодня уже завершаем разработку стратегии развития легкой промышленности, в том числе включением в нее направления технического текстиля. Впервые этот сегмент получит отдельный детализированный план развития с соответствующими четкими показателями ключевыми", - сказал он в рамках круглого стола в ТАСС, посвященному развитию отечественной отрасли технического текстиля.

Целевыми показателями будут являться доля российских материалов в приоритетных отраслях и меры поддержки, адаптированные именно для высокотехнологичных производств, указал замминистра.

"Мы говорим о создании системы отраслевого заказа, стимулировании внедрения и поддержки экспорта. Именно комплексный, по нашей оценке, подход, заложенный в стратегии, позволит решить те накопившиеся проблемные вопросы, которые сегодня мы имеем. Мы определяем не просто приоритетные виды текстиля, а критические технологии, то есть умные ткани с сенсорами, биоразлагаемые геоматериалы, новые поколения композитов, которые дают максимальный мультипликативный эффект для всей экономики", - отметил Куликов.

По каждой такой технологии будет сформирована соответствующая рабочая группа с участием бизнеса, науки, представителей власти, добавил он.