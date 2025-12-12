Для производителей телекомоборудования расширят доступ к льготному финансированию

Одним из ключевых механизмов будут займы ФРП, а компании, включенные в реестр предприятий радиоэлектронной промышленности, могут воспользоваться налоговыми и страховыми льготами, отметили в Минпромторге

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Для российских производителей телекоммуникационного оборудования планируется расширить доступ к льготному финансированию, чтобы простимулировать локализацию производства. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге РФ.

"Для стимулирования локализации производства телекоммуникационного оборудования в России реализуется комплекс мер государственной поддержки. Помимо действующих инструментов, ключевой акцент в новой фазе будет сделан на расширении доступа к льготному финансированию", - сказали в министерстве.

Также одним из ключевых механизмов будут займы ФРП, а компании, включенные в реестр предприятий радиоэлектронной промышленности, могут воспользоваться налоговыми и страховыми льготами, отметили в Минпромторге.

"Совокупность этих мер - льготные кредиты, финансирование через ФРП и налоговые льготы - призвана создать устойчивую финансовую экосистему для развития отечественных разработчиков и производителей телекомоборудования", - заключили в министерстве.