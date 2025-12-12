МЭР рассчитывает на решение проблемы с платежами иностранцев в РФ в 2026 году

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что Россия активно работает над привлечением иностранных туристов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает, что проблемы, с которыми иностранцы сталкиваются при оплате товаров и услуг в России, удастся устранить в течение 2026 года, заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Инфраструктура платежей - это один из краеугольных камней. <…> Есть уже реализованное решение, которое и благодаря нашим крупным кредитным организациям сегодня работает во многих странах. Мы рассчитываем, что неудобство, с которым сталкиваются иностранцы, будет преодолено за следующий год", - сказал Вахруков на пленарном заседании форума "Открой свою Россию".

Он отметил, что Россия активно работает над привлечением иностранных туристов. Помимо улучшения платежной инфраструктуры, развивается транспортная система и смягчаются визовые требования. "С момента перезапуска электронной визы 2 млн [иностранных] туристов по ней приехало. Это большая, значимая доля в структуре. Поэтому работаем поэтапно над взаимной отменой виз со многими странами", - подчеркнул замминистра.