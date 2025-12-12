В Южной Корее за пять минут раскупили партию складывающихся смартфонов Samsung

Один смартфон стоил около $2 430

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Продажи складывающегося втрое смартфона Samsung Galaxy Z TriFold начались в Южной Корее. Как указывает газета "Чосон ильбо", в онлайн-магазине производителя имеющийся в наличии товар был распродан за пять минут.

Утром продажи также начались в 20 фирменных магазинах. В магазине в районе Каннам образовалась очередь из примерно 100 человек, несмотря на высокую стоимость продукта - 3,5 млн вон (около $2 430). Продажи в онлайн-магазине начались в 9:00 по местному времени, и через пять минут смартфоны были распроданы.

"Благодарим за поддержку. Подготовленная партия была распродана", - информирует компания на своем сайте. Они готовы оповестить клиентов при их желании, когда телефоны снова появятся в наличии.

В начале декабря южнокорейские СМИ сообщали, что Samsung планирует выпустить на рынок небольшую партию данной модели смартфона в качестве теста на реакцию общественности. По некоторым данным, якобы планировалось поставить около 3 тыс. экземпляров на южнокорейский рынок и примерно 20-30 тыс. в другие страны.

Позднее Galaxy Z TriFold появится в Китае, Сингапуре, ОАЭ и США. Устройство поставляется в черном цвете со встроенной памятью 512 ГБ, оно оснащено самым большим аккумулятором среди складывающихся телефонов Samsung - емкостью 5 600 мАч. В полностью раскрытом виде диагональ экрана телефона составляет 10 дюймов, что сопоставимо по функциональности с планшетом. Смартфон поддерживает мультизадачность.

Китайская компания Huawei выпустила свой смартфон со складывающимся втрое экраном - Huawei Mate XT - в сентябре 2024 года, но он стоит дороже.