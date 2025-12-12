Кабмин внес в ГД законопроект о совершенствовании цифрового контроля за товарами

Поправки также касаются немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы поправки в КоАП, которые позволят внедрить в России механизм автоматического наложения штрафов за продажу просроченных товаров и немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщил аппарат вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Правительство внесло на рассмотрение Госдумы поправки в КоАП, которые позволят внедрить механизм "автоштрафов" за продажу просроченных товаров и немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции", - сказано в сообщении.

Согласно приведенным данным, привлекать к ответственности виновных лиц можно будет на основании сведений, полученных из информационной системы мониторинга за оборотом товаров, и подтверждать такие нарушения выездными проверочными мероприятиями не будет необходимости. "Уведомление о назначении штрафа будет приходить в личный кабинет контролируемого лица на портале "Госуслуг", - добавили в аппарате.

Согласно документу, обжаловать постановление по делу об административном правонарушении можно будет в течение 10 дней со дня получения копии постановления. Законопроект также закрепляет механизм досудебного обжалования штрафа в электронном виде, на портале "Госуслуг". Проект закона разработан Роспотребнадзором.