Запасы осетровых в Азовском море за 10 лет выросли до 3 тыс. тонн

В Росрыболовстве при этом отметили, что в результате комплексной программы ведомства по восстановлению популяции байкальского омуля запас и численность этого вида растет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Запасы осетровых в Азовском море за 10 лет увеличились до 3 тыс. тонн практически с нуля, сообщило Росрыболовство по итогам заседания Совета по науке под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

"Фиксируется значительный рост запасов осетровых в Азовском море. За 10 лет показатель увеличился практически с нуля до 3 тыс. тонн. Ученые прогнозируют продолжение этой положительной тенденции и возможное возобновление промысла", - говорится в сообщении.

Ведомство также сообщает, что в результате комплексной программы Росрыболовства по восстановлению популяции байкальского омуля запас и численность этого вида растет. Так, биомасса выросла с 7,5 тыс. тонн в 2017 году до порядка 11 тыс. тонн в 2025 году. Рассматривается возможность открытия промысла байкальского омуля в ближайшие годы.

В 2026 году Байкальский филиал ВНИРО (Всероссийский НИИ рыболовства и океанографии) планирует провести на новом научно-исследовательском судне "Викентий Зайцев" исследования, которые позволят получить самые полные данные о запасах этой рыбы.