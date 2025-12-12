"Соллерс" планирует вложить более 35 млрд рублей в производство в 2022-2028 годах

Примерно половина из этого объема будет освоена до конца 2025 года

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ГК "Соллерс" планирует инвестировать в производство свыше 35 млрд рублей в период с 2022 по 2028 год. Примерно половина из этого объема будет освоена до конца 2025 года, сообщил журналистам генеральный директор группы Николай Соболев.

"Инвестпрограмма сейчас - больше 35 млрд [рублей]. Это с начала наших инициатив с 2022 по 2028 год. Она [инвестпрограмма] еще будет изменяться. Примерно половина из этой инвестиционной программы освоено будет на конец 2025 года - то есть около 19 млн [рублей]", - сказал он.

По словам Соболева, в рамках инвестпрограммы постоянно принимаются новые решения по расширению линейки автомобилей с приоритетом на локализацию производства. Компания стремится достичь целевого уровня локализации по основным продуктам в сегменте пикапов и легких коммерческих автомобилей.

Генеральный директор группы также добавил, что около 40% от оставшихся 16-17 млрд инвестиций будет направлено на 2026 год.

"Мы активно развиваем Ульяновскую площадку. Из крупных проектов, которые мы там реализовали в последнее время, это проекты, про которые мы уже говорили - мы создали производство компонентов систем безопасности. Мы первыми организовали производство полностью локализованного руля с подушкой безопасности. Это также создание нового штамповочного производства в Ульяновске - крупный инвестиционный проект. В начале следующего года запускаем новое штамповочное производство в Ульяновске", - подытожил Соболев.