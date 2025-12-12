"Соллерс" ожидает снижения продаж в 2025 году примерно на 20%

Показатель может составить 40 тыс. единиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Группа "Соллерс" прогнозирует снижение продаж по итогам 2025 года в сравнении с предыдущим годом примерно на 20%, до 40 тыс. единиц. Об этом сообщил журналистам генеральный директор группы Николай Соболев.

"По отношению к 2024 году у нас будет падение меньше, чем падение рынка в целом. Но будет. Мы полагаем, что порядка сорока тысяч будет с УАЗом (включая среднетоннажные грузовики и автобусы - прим. ТАСС) <…>. Это примерно минус 20% к прошлому году", - сказал он.

Как отметил Соболев, в целом результаты по итогам года в группе оценивают положительно.

По слова генерального директора, "Соллерс" в 2026 году прогнозирует рост рынка новых легковых автомобилей, включая сегмент легких коммерческих, на 10%.

"Мы должны вырасти больше рынка за счет того, что у нас расширяется линейка, мы инвестируем в локализацию. С такой широкой линейкой, мы точно должны продвигаться вперед в лидерство в сегменте легких коммерческих автомобилей", - сказал он.

По итогам 2024 года продажи автомобилей Sollers и УАЗ в России в 2024 году составили суммарно чуть более 50 тыс. авто. Из них было реализовано 14,1 тыс. машин автомобильного ряда Sollers и 36 тыс. автомобилей ряда УАЗ.