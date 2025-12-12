Росздравнадзор: в РФ запасов антирезусного глобулина хватит на три месяца

Препараты антирезусного иммуноглобулина закупаются на средства региональных бюджетов и средства родового сертификата, заявили в пресс-службе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Остатки антирезусного иммуноглобулина человека, который применяется при беременности и после родов для профилактики гемолитической болезни, в РФ составляют запас, достаточный на период около трех месяцев. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росздравнадзора.

"В 2025 году иммуноглобулин человека антирезус Rho[D] введен в объеме (175 225 упаковок (354 650 мл), покрывающем среднегодовую потребность. При этом в настоящее время остатки лекарственного препарата составляют около 3 месяцев, также запланированы поставки препарата в конце декабря 2025 года, а также в первом квартале 2026 года", - говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре добавили, что препараты антирезусного иммуноглобулина закупаются на средства региональных бюджетов и средства родового сертификата.

При этом главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов пояснил, что препарат включен в ОМС и вводится бесплатно в условиях дневного стационара женских консультаций или в акушерских стационарах, также может быть доступен в аптечных организациях.

В конце 2024 года региональные минздравы сообщали о дефиците антирезусного иммуноглобулина, который применяется в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови. В июне 2025 года газета "Известия" написала, что данного препарата нет в продаже в аптеках большинства регионов и в государственных медучреждениях в ряде субъектов.