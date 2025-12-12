Песков: Росатом своевременно построит АЭС "Аккую"

Представитель Кремля отметил, что на повестке дня российско-турецких отношений "очень много крупных проектов"

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Росатом своевременно введет в эксплуатацию АЭС "Аккую". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В первую очередь, это конечно продолжение строительства [АЭС] "Аккую". Турецкая сторона ждет своевременного ввода в эксплуатацию станции, для них очень это важно", - указал Песков, подчеркнув роль Росатома в реализации проекта.

"Росатом, как крупнейшая в мире компания, которая строит самое большое количество блоков по всему миру, она способна это сделать, и она будет это делать", - пояснил пресс-секретарь президента.