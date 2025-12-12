Продажи бензина из Белоруссии на бирже в ноябре выросли почти в восемь раз

В середине октября глава Петербургской биржи Игорь Артемьев говорил журналистам, что Белоруссия нарастила поставки топлива на Петербургскую биржу, произведенного из российской нефти

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Продажи бензина из Белоруссии на Петербургской бирже в ноябре 2025 года выросли почти в восемь раз по сравнению с показателем ноября 2024 года, следует из обзора Национального биржевого ценового агентства по автомобильному бензину.

В обзоре отмечается, что по итогам месяца на бирже в оптовом сегменте было продано 35,34 тыс. тонн автобензина производства НПЗ Белоруссии. Из них 32,22 тыс. тонн пришлось на Аи-92. Объем продаж был немного ниже реализации белорусского топлива в октябре 2025 года (-3,1%). В сравнении с ноябрем 2024 года продажи увеличились почти в восемь раз. "Предложения продукта производства НПЗ Белоруссии оказывают поддержку в обеспечении топливом внутреннего рынка", - отмечается в обзоре.

В обзоре агентства по дизельному топливу за ноябрь также указывается, что на бирже было продано 44,82 тыс. тонн дизельного топлива производства НПЗ Белоруссии, что на 63,8% выше показателей прошлого месяца. Из них 26,22 тыс. тонн пришлось на межсезонное дизельное топливо (+64% к октябрю) и 18,6 тыс. тонн на зимнее дизельное топливо. (+63,7%). "Суммарный объем продаж был на 2% выше реализации белорусского топлива в ноябре 2024 года (43,92 тыс. тонн)", - говорится в обзоре.

