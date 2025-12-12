Участникам "Развивай.РФ" представили основные положения нацстандарта ГЧП

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Участникам инфраструктурного конгресса "Развивай.РФ" представили основные положения национального стандарта государственно-частного партнерства. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

"12 декабря в ВЭБ Центре на Инфраструктурном конгрессе "Развивай.РФ" представили основные положения национального стандарта государственно-частного взаимодействия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее разработку документа и модели финансирования проектов государственно-частного партнерства президент поручил ВЭБ.РФ, процесс стартовал на базе Национального центра ГЧП. "Новый подход объединяет государство, частного партнера и инвестора в единую систему и задает требования к устойчивости проектов. Стандарт также создает базу для привлечения "длинных" денег через концессионные облигации, чтобы инфраструктура получала финансирование на тех же принципах, что и зрелые рыночные инструменты", - сообщили в ВЭБ.

Генеральный директор Национального центра ГЧП Андрей Самохин отметил, что документ и сопутствующая ему модель финансирования проектов ГЧП должны обеспечить прозрачность и общее понимание условий партнерства государства и бизнеса в общественно значимых проектах.

Кроме того, Минэкономразвития с участием ВЭБа и экспертов рынка модернизирует правовую базу в отношении ГЧП, проходит перенастройка регулирования для концессий. "Все новые проекты и инициативы проходят экспертизу ВЭБа, для дотационных регионов она становится обязательной. Новая методика оценки включает индекс качества жизни и обновленные критерии", - отмечается в сообщении.

Главный методолог Наццентра ГЧП (Группа ВЭБ) Мария Скрябина отметила, что стандарт на текущем этапе фокусируется на взаимоотношениях "государство - частный партнер - кредитор (инвестор)" и включает те элементы, которые определяют устойчивость финансирования и координацию интересов трех сторон при привлечении долгосрочного финансирования. По ее словам, такой подход позволит повысить привлекательность концессионных проектов для инвесторов фондового рынка.

"Новый стандарт формирует простой и понятный набор требований к проектам и создает основу для притока долгосрочного капитала. Для отрасли это переход к более предсказуемой модели партнерства, где устойчивость проекта становится ключевым критерием. Завершить разработку стандарта планируют к 1 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Организаторами Инфраструктурного конгресса являются ВЭБ.РФ и Национальный центр ГЧП (группа ВЭБ), соорганизатор - правительство Москвы.