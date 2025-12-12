Министры экономики ЕС согласовали пошлины в €3 на мелкие посылки

Дата введения тарифа еще не определена

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Главы экономических ведомств стран ЕС согласовали внедрение пошлин в размере €3 на небольшие посылки, поступающие из государств за пределами объединения. Об этом сообщил журналистам министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

"Экофин" (Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам - прим. ТАСС) только что большинством голосов принял решение о введении с начала 2026 года единой пошлины для небольших посылок стоимостью до €150. Дата еще не определена, но единый тариф составит €3", - сказал министр.

По его словам, средняя стоимость поступающих в ЕС посылок составляет порядка €3,30. В связи с этим пошлина станет "относительно высокой". Данная мера должна позволить защитить европейских коммерсантов от нечестной конкуренции, а потребителей - от опасных и не отвечающих местным нормам товаров. Лескюр добавил, что именно Франция убеждала партнеров ввести соответствующий сбор и назвал принятое решение "крупной победой Евросоюза".

По информации газеты Le Monde, соответствующий тариф может вступить в силу с 1 июля 2026 года. Также издание со ссылкой на Министерство экономики и финансов Франции утверждает, что власти уже рассчитывают добавить эту пошлину в проект бюджета на 2026 год, который сейчас обсуждается в парламенте страны.